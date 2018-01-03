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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Mahkeme Başkanı 2 FETÖ sanığını salondan çıkardı - Ankara haber

Hakim FETÖ'cüleri salondan çıkardı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık savunmalarıyla devam edildi. Mahkeme Başkanı, TEM Daire Başkanı Aslan'ı yaralayıp, koruma polisi Gülhan'ı şehit ettiği öne sürülen sanık Öktem ile Tayin Daire Başkanı Turan'ı derdest eden sanık Güler'i, duruşma adabına uymadıkları gerekçesiyle salondan çıkardı.

Haber MerkeziAA
Mahkeme
Mahkeme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında kursiyer teğmen olan tutuklu sanık Mustafa Kemal Yaraş, savunmasında, 15 Temmuz'da disiplinsizlik nedeniyle gece eğitimine kaldıklarını, ilerleyen saatlerde terör saldırısı ihbarı üzerine Jandarma Genel Komutanlığına takviye için görevlendirildiklerini söyledi.

Karargaha vardıktan kısa süre sonra ateş sesleri duyduklarını ardından uçak sesi geldiğini anlatan Yaraş, "Ne olduğunu anlayamadık. Ateş kesildiğinde 2 askerin yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Yaralılar ambulansa alındı. Ben de 'Çıkarın beni buradan' diyerek kapı açılır açılmaz kendimi ambulansa attım. Garaj çıkışına kadar ambulansla geldim. Burada beni indirdiler. Ailemi aradım. Sosyal medyadan darbe girişimi olduğunu öğrendim. Sabaha kadar otoparkta bekledim. Şoktaydım. Burada benimle irtibat kuran ya da bana emir veren olmadı" diye konuştu.

Sabaha doğru 3 arkadaşıyla tellerden atlayıp kışladan ayrıldıklarını ve silahlarını ormanlık alana atarak polis karakoluna sığındıklarını belirten Yaraş, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüklerini bildirdi.

Tahliye ve beraat talebinde bulunan Yaraş'ın çapraz sorgusu sırasında sanık eski yüzbaşı Hakan Güler söz aldı. Güler, sanığa soru sormak yerine, kendisine iftira atıldığını belirterek savunma yapmak istedi.

  • Mahkeme Başkanı, Tayin Daire Başkanı Veli Turan'ı derdest eden sanık Güler'e, "Bunları savunmanda anlatırsın. Sanığa sorun varsa sor, yoksa yerine otur" uyarısında bulundu. Güler, uyarılara rağmen ısrarını sürdürünce salondan çıkarıldı.
  • TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayıp, koruma polisi Hasan Gülhan'ı şehit ettiği öne sürülen sanık Erkan Öktem de sanığa soru sormak için söz alıp savunma yapmaya çalışınca Mahkeme Başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Heyet, ifadesi alınacak diğer sanığın avukatının hazır olmaması nedeniyle duruşmaya ara verdi.

Turgut Aslan'ı infaz için böyle götürdüler
GÜNDEM
Turgut Aslan'ı infaz için böyle götürdüler

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