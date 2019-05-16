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ANKARA

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

  • HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi.

Nisan 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

  • HSK'nın bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta 2019 Nisan dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ya yazılı müracaatta bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

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