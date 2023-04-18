Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

HSK'nin bir başka kararında ise Aralık 2022 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.