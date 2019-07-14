Hakkari'den acı haber: Cansız bedenlerine ulaşıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'yu arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ne olmuştu?

Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli Baraj Gölü'ne girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden köy sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, göl çevresinde yaptığı aramada çocuklara ait ayakkabı ve kıyafetleri buldu.