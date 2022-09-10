Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi

Metrobüs kazasında yaralanan vatandaştan İmamoğlu'na "İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gece yarısı metrobüs kazasında yaralanan bazı hastaları ziyaret etti. Karşısında İBB Başkanı İmamoğlu'nu gören bir kazazede, 'Sizi sabote ediyorlar. İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal.' diye konuştu. Bir diğer kazazede ise, 'Siz söylemediniz herhalde 'gidin çarpışın kafa kafaya' diye.' ifadelerini kullandı.

