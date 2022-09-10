Gündem Hakkari Esendere Gümrük Kapısında 513 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda ülkeye giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Hakkari Esendere Gümrük Kapısında 513 kilogram eroin ele geçirildi
Esendere Gümrük Kapısı'nda operasyon.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hakkari Esendere Gümrük Kapısında 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerini ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatı tebrik etti.

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