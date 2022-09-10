Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hakkari Esendere Gümrük Kapısında 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerini ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatı tebrik etti.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroin ele geçirilmiştir.
Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/WIl6plFvE6
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroin ele geçirilmiştir.