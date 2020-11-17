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Hakkari haberleri: Hakkari ve Şırnak’tan acı haber

Hakkari ve Şırnak’tan acı haber

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit düştü. Öte yandan Şırnak Silopi’de Irak sınır hattında operasyon bölgesine intikal eden bir Mehmetçik, Habur Çayı’nda suya kapılarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Abdurrahman Topuksuz
Şehit Abdurrahman Topuksuz

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit düştü. Şehit Topuksuz’un Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.

Saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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  • Acı haberi alan anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Şırnak Silopi’de Irak sınır hattında operasyon bölgesine intikal eden bir Mehmetçik, Habur Çayı’nda suya kapılarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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