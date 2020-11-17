Hakkari haberleri: Hakkari ve Şırnak’tan acı haber Hakkari ve Şırnak’tan acı haber Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit düştü. Öte yandan Şırnak Silopi’de Irak sınır hattında operasyon bölgesine intikal eden bir Mehmetçik, Habur Çayı’nda suya kapılarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Haber Merkezi 17 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 17 Kasım 2020, 05:45 Yeni Şafak