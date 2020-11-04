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Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Hakkaride 5 PKKlı etkisiz hale getirildi
ANKARA

Hakkari haberleri: MSB 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB, Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu açıklamadan bir süre yapılan ikinci açıklamada ise 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada teröristlere karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Kararlılıkla sürüyor

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

  • Açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu."

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