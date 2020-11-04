Hakkari haberleri: MSB 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi MSB, Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu açıklamadan bir süre yapılan ikinci açıklamada ise 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada teröristlere karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Haber Merkezi 04 Kasım 2020, 18:54 Son Güncelleme: 04 Kasım 2020, 19:57 AA