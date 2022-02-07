Gündem Hakkaride 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma
HAKKÂRİ

Hakkari'de 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürütüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Hakkari haberleri: Yüksekovada 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma
Kardan oluşan tüneller ve 6 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki 3 bin rakımlı bölgede yer alan askeri üs bölgelerinin yollarında yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekiplerinin Meydan Belek Üs Bölgesi yollarındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 6 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

DHA

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

DHA

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için bol bol fotoğraf çektiriyorlar.

Yüksekova’da kar 9 metreyi aştı: Kar tünellerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
FOTOĞRAF 20
Title
Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki 3 bin 200 rakımda bulunan üs bölgelerinin yollarında yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor.
Title
Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekiplerinin Engin Mayın, Kotol, Meydan, Tuğ Tepe ve Süpürge üs bölgelerinin yollarındaki çalışmaları aralıksız sürüyor.
Title
Kardan oluşan tüneller ve 9 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.
Title
Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürütüyor.
Title
Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.
Title
Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
Title
Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriliyor.
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Title
Yüksekova’da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Yüksekova’da kar 9 metreyi aştı: Kar tünellerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.


Paralar iade edilecek

Paralar iade edilecek

​SGK'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar.
Bankalardan kredi müjdesi

Bankalardan kredi müjdesi

​İki yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı.
İki haftalık tatil sona erdi: 18 milyon öğrenci okula döndü

İki haftalık tatil sona erdi: 18 milyon öğrenci okula döndü

Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi için var gücümüzle çalışırız.

Kamyoncu ayaklanması

Kamyoncu ayaklanması

​Hızla yayılınca olağanüstü hal ilan edildi.

İlim Yayma Vakfı​: Gerekirse yapıdan vazgeçeriz.

​Kira geliri vergisine düzenleme: 1 Mart'ta başlıyor.

​24 kişinin yaralandığı kavganın nedeni ortaya çıktı.

Yerli korona aşısının kullanımı yaygınlaşıyor.

​İzmir'deki korkunç valiz cinayetinin sebebi belli oldu.

​Tinerle soba yakma girişimi faciayla bitiyordu.

​Artık şirketler "Benim çalışanım değil” diyemeyecek.

​Zorunlu mola 15 Şubat'a kadar sürecek.

ABD, ​Rusya-Ukrayna krizinde yangına körükle gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.