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Gündem Yüksekovada kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı Az görülebilen bir kelebek olduğunu öğrendim
HAKKÂRİ

Hakkari haberleri: Yüksekova’da kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı

Yüksekova’da kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı: Az görülebilen bir kelebek olduğunu öğrendim

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde kuş büyüklüğünde bir kelebek bulundu. Yapılan incelemeler sonucu kelebeği Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. İlk kez böyle bir kelebek gördüğünü söyleyen Uygar Gözey, ’’Temizlik yaparken, bezime takıldı. Önce kuş zannettim fakat baktığımda çok farklı bir şey olduğu gördüm. Yetkililere haber verince nesli tükenmekte olan ve az görülebilen bir kelebek olduğunu öğrendim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kuş büyüklüğünde kelebek.
Kuş büyüklüğünde kelebek.

Yüksekova ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan iş yerinin sahibi Uygar Gözey, iş yerinin raflarını temizlerken kuş büyüklüğünde bir kelebeğe rastladı. İlk gördüğünde kuşu kelebek zanneden Gözey, yaklaştığında durumun çok farklı olduğunu gördü.

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Kuş büyüklüğünde kelebek.

Kelebeğe yaklaşarak eline alan Gözey, kuş kadar büyük bir kelebeği ilk kez gördüğünü söyledi. Kelebeğin kanat uzunluğunun 13, boyunun ise 8 santimetre olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu kelebeği Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Kuş büyüklüğünde kelebek.

İlk kez böyle bir kelebek gördüğünü söyleyen Uygar Gözey, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ’’Temizlik yaparken, bezime takıldı. Önce kuş zannettim fakat baktığımda çok farklı bir şey olduğu gördüm. Yetkililere haber verince nesli tükenmekte olan ve az görülebilen bir kelebek olduğunu öğrendim. Çok farklı bir şey ilk kez böyle bir şeyi görüyorum.’’
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