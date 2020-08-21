Yüksekova’da kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı: Az görülebilen bir kelebek olduğunu öğrendim

Yüksekova ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan iş yerinin sahibi Uygar Gözey, iş yerinin raflarını temizlerken kuş büyüklüğünde bir kelebeğe rastladı. İlk gördüğünde kuşu kelebek zanneden Gözey, yaklaştığında durumun çok farklı olduğunu gördü.

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Kuş büyüklüğünde kelebek.

Kelebeğe yaklaşarak eline alan Gözey, kuş kadar büyük bir kelebeği ilk kez gördüğünü söyledi. Kelebeğin kanat uzunluğunun 13, boyunun ise 8 santimetre olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu kelebeği Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Kuş büyüklüğünde kelebek.

İlk kez böyle bir kelebek gördüğünü söyleyen Uygar Gözey, şu şekilde açıklamada bulundu: