Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldırım operasyonları 'yıldırım' gibi. Hakkari'den bir haber daha. Haberi biraz sonra gelir. Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 19 Eylül 2020, 23:57 Son Güncelleme: 20 Eylül 2020, 00:04 AA