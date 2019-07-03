Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
GÜNDEM
PKK hedefleri 'Bora' ile vuruluyor
GÜNDEM
Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı bulundu
Eruh'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı amacıyla tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesindeki Çırav Dağı kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Şehit Onbaşı Süleyman Aydın Operasyon başlatıldı.
Bölgede arazı taraması yapan jandarma komando unsurları, saldırı amacıyla teröristlerce araziye yeni tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı tespit etti.
Helikopterle bölgeye sevk edilen patlayıcı madde imha ve mayın arama köpek timleri, patlayıcıları kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.
Siirt'te operasyonda bulundu
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı amacıyla tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.
OYNAT 00:26
Mehmetçik PKK'yı 'Bora' ile vurdu
Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile terör örgütü PKK'ya ait hedefler vurularak imha edildi.