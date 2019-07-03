Gündem Hakkaride 2 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKÂRİ

Hakkari son dakika haber: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK hedefleri 'Bora' ile vuruluyor
GÜNDEM
PKK hedefleri 'Bora' ile vuruluyor

Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı bulundu
GÜNDEM
Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı bulundu

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Eruh'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı amacıyla tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesindeki Çırav Dağı kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Şehit Onbaşı Süleyman Aydın Operasyon başlatıldı.
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Bölgede arazı taraması yapan jandarma komando unsurları, saldırı amacıyla teröristlerce araziye yeni tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı tespit etti.
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Helikopterle bölgeye sevk edilen patlayıcı madde imha ve mayın arama köpek timleri, patlayıcıları kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.
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Siirt'te operasyonda bulundu
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı amacıyla tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik PKK'yı 'Bora' ile vurdu
OYNAT 00:26
Mehmetçik PKK'yı 'Bora' ile vurdu
Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile terör örgütü PKK'ya ait hedefler vurularak imha edildi.


Hedefimizin altına geldik

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