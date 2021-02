​Hakkari teröre karşı birleşti

Hakkari’de, ’Pençe Kartal-2 Harekatı’ bölgesindeki Gara’da 13 sivili şehit eden terör örgütü PKK’ya lanet, şehitler için de anma ve bayrak yürüyüşü yapıldı. Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Şehit ve Gazi Sendikası Konfederasyonu İl Temsilciliği öncülüğüne düzenlenen yürüyüş için sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar Bulvar Caddesi üzerinde bir araya geldi.

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

Ellerinde Türk bayraklarıyla “Hakkari teröre karşı tek yürek” ve “terörü lanetliyoruz” pankartları açan kent sakinleri, Gara’da şehit edilen Türk vatandaşlarının fotoğraflarını taşıyıp terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak Valilik binasına kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, kahpece ve zalimce şehit edilen 13 vatan evladını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

REKLAM

MEHMETÇİK’İN YANINDAYIZ

Van’ın Muradiye ilçesinde de PKK’ya tepki yürüyüşü gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla, terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak Merkez Mezarlığındaki Şehitlik alanına kadar yürüyen ilçe sakinleri, burada şehitler için dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu. Muş’ta ise kanaat önderleri ile aşiret liderleri, PKK’yı lanetledi. Gara şehitleri için dualar da edildi. Kanaat önderleri ve aşiret liderleri adına açıklama yapan Hasköy Belediye Başkanı Karayel, “PKK terör örgütünü şiddetle lanetliyoruz ve kınıyoruz. Devletimiz var olsun, bayrağımız dalgalansın, ezanımız susmasın. Allah’ın izniyle hiçbir güç ve kuvvet, bizim birlik ve beraberliğimizi, ülkemizi bölemeyecektir. Bizler tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatanız. Hiçbir güç, bizleri birbirimizden ayıramaz. Kahraman Mehmetçiklerimizle beraberiz, yan yanayız. Her an ve her zaman canımızla malımızla Mehmetçiğimizin yanındayız” dedi.

REKLAM