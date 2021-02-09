Hakkari-Van karayolundaki köprüde çökme meydana geldi

Hayat

Uzmanı uyardı: Hava durumundaki değişiklikler migren ağrısını artırıyor

Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nejla Çabuk, migren ağrısının iç veya dış faktörlerden etkilenebileceğini belirterek, "En sık bilinen tetikleyiciler arasında hava durumundaki değişiklikler, yüksek nem oranı, ani parlayan veya titreşen ışığa ya da yüksek sese, parfüme, kimyasal kokulara maruz kalma yer alır" dedi.