Gündem Hakkari-Van karayolundaki köprüde çökme meydana geldi
HAKKÂRİ

Hakkari-Van karayolundaki köprüde çökme meydana geldi

Hakkari-Van karayolundaki köprüde çökme meydana geldi

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan köprünün alt kısmında çökme meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Köprünün alt kısmında meydana gelen çökme.
Köprünün alt kısmında meydana gelen çökme.

Hakkari kent merkezinden 9. kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolunun ulaşımını sağlayan köprünün alt kısmında meydana gelen çökme, yolda geçenler tarafından görüntülendi. Günde yüzlerce aracın geçtiği köprünün alt kısmında açılan çukurun tehlike saçabileceği belirtildi. Yolda geçen sürücülerin dikkatini çeken köprü ayağındaki kırılma olası tehlikeyi gözler önüne serdi.
Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri ise durumu kendilerine bildiren duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek gereğinin yapılacağını söylediler.

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