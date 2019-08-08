Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösteriliyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ediyoruz"dedi.