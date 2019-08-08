Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.
Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda üç PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK
Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda üç PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Ağustos 2019
Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.