Hakkari'de 4 terörist öldürüldü

Hayat

Vericiyle izlenen kaplumbağa 48 günde Adana'dan Mısır'a gitti

Adana'daki Akyatan gölüne bırakılan yeşil deniz kaplumbağasına 5 Haziran'da uydu üzerinden takip edilmesi için verici takıldı. 48 gün boyunca yol kat eden kaplumbağa Mısır'a ulaştı. Kaplumbağalara zarar vermeden takılan uydu vericisi, hayvanların göç rotası ve beslenme alanları hakkında bilgi veriyor.