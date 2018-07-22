Gündem Hakkaride 9 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKÂRİ

Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Hakkari'de teröre ağır darbe
Hakkari'de teröre ağır darbe

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

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