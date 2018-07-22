Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
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