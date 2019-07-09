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HAKKÂRİ

Hakkari'de askeri araca teröristlerce saldırı düzenlendi: 2 şehit

Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 şehit

Hakkari'de askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde bugün askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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