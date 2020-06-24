Hakkari'de bir askerimiz İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu Hakkari'de bir askerimiz İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu 2 askerimizin yaralandığını bir askerimizin de şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 24 Haziran 2020, 09:19 Son Güncelleme: 24 Haziran 2020, 09:24 AA