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HAKKÂRİ

Hakkari'de bir askerimiz İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu

Hakkari'de bir askerimiz İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu 2 askerimizin yaralandığını bir askerimizin de şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığı, bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

  • Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.

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