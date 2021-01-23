Gündem Hakkaride çığ düşmesi nedeniyle dağdan dönemeyen besici kardeşler kurtarıldı
HAKKÂRİ

Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle dağdan dönemeyen besici kardeşler kurtarıldı

Hakkari'de koyunları için dağlık bölgeye ot almaya giden ve geçiş güzergahına çığ düşmesi nedeniyle geri dönemeyen iki kardeşe ekipler ulaştı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Ekiplerin çalışması sonucunda iki kardeş kurtarıldı.
Ekiplerin çalışması sonucunda iki kardeş kurtarıldı.

Kırıkdağ köyünün Dikmen Mezrası'nda besicilik yapan Nevzat ve Mustafa Çiftçi kardeşler, hayvanları için yazın biçip topladıkları otları almak için gittikleri dağlık bölgeden, geçiş yaptıkları güzergaha çığ düşmesi nedeniyle geri dönemedi.

AA
AFAD ve JAK ekipleri harekete geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine hemen bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sarp arazide çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 saatte iki kardeşi bölgeden alarak köye ulaştırdı.

Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dört ilde 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
GÜNDEM
Dört ilde 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Abone Ol Google News
Giriş çıkışlar kapatıldı

Giriş çıkışlar kapatıldı

​Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı.
5 maçtır kaybetmiyor

5 maçtır kaybetmiyor

​Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Türk gemisine korsan baskını

Türk gemisine
korsan baskını

​Kargo gemisindeki 1 kişi öldü, kaçırılanlar var.
Soykırımı durdurun

Soykırımı durdurun

​Berlin'de Çin'e karşı büyük yürüyüş.
Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

Bakanlık kritik verileri açıkladı.

Militana <br>suç duyurusu

Militana
suç duyurusu

​İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
12 dev domuz avlandı

12 dev domuz avlandı

​Böyle domuz avı görülmedi.
Dolandırıcıların <br>gözü aşıda

Dolandırıcıların
gözü aşıda

​Sağlık Bakanlığı'ndan SMS uyarısı.
2023'e kadar 150 yer altı barajı

2023'e kadar 150 yer altı barajı

​Erdoğan'ın katılımıyla Diyarbakır-Silvan Barajı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Plajın rengi değişti

Plajın rengi değişti

Koronavirüs yüzünden kimse uğramayınca başka renge büründü.

Milli gemi İstanbul Fırkateyni denize indirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.