Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle dağdan dönemeyen besici kardeşler kurtarıldı Hakkari'de koyunları için dağlık bölgeye ot almaya giden ve geçiş güzergahına çığ düşmesi nedeniyle geri dönemeyen iki kardeşe ekipler ulaştı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 23 Ocak 2021, 18:50 Son Güncelleme: 23 Ocak 2021, 18:55 AA