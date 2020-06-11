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HAKKÂRİ

Hakkari'de dağdan düşen kayalar 20 hayvanı telef etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağdan kaya parçalarının düşmesi sonucu 20 hayvan telef oldu. Olayı duyan köy sakinleri hemen bölgeye gelerek kaya parçalarının altında kalan hayvanları çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Otlayan hayvanların üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle 20 hayvan telef oldu.
Otlayan hayvanların üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle 20 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünün kırsal bölgesinde meydana geldi.

Otlayan hayvanların üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle 20 hayvan telef oldu. Olayı duyan köy sakinleri hemen bölgeye gelerek kaya parçalarının altında kalan hayvanları çıkardı.

Otlayan hayvanların üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle 20 hayvan telef oldu.

Köy sakini Cahit Çakmakçı, olayın sabaha doğru meydana geldiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Çobanların haber vermesiyle olay yerine gittik. Büyük bir kayanın düşmesi sonucunda 20 hayvan telef oldu. Biz de köy sakinleri olarak telef olanları çıkarttık. Kalan koyunları ise bölgeden uzaklaştırdık."

Otlayan hayvanların üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle 20 hayvan telef oldu.

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