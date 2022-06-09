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HAKKÂRİ

Hakkari’de freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı: Sürücü son anda kurtuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesi yakınlarında yol yapım inşaatında çalışan kamyon, freni boşalınca kontrolden çıktı. Sürücünün araçtan atlayarak hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, cep telefonu ile kaydedildi. Kaydedile görüntülerde kamyonun 38 takla attığı görüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Hakkari’de freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı: Sürücü son anda kurtuldu
Taklalar atarak yuvarlanan kamyon

Hakkari’nin Çukurca ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Üzümlü köyündeki Şeytepe mevkisinde yol yapım inşaatında çalışan kamyon, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıktı.

Şoförün son anda kendini dışarıya attığı kamyon, 700 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Hurdaya dönen araç 38 takla attı

Taklalar atarak yuvarlanan kamyon, demir yığını haline dönüştü. Sürücü, kazadan hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay anı ise cep telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde aracın 38 takla attığı anlar saniye saniye görüntülendi.

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