Hakkari’de freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı: Sürücü son anda kurtuldu

Hakkari’nin Çukurca ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Üzümlü köyündeki Şeytepe mevkisinde yol yapım inşaatında çalışan kamyon, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıktı.
Şoförün son anda kendini dışarıya attığı kamyon, 700 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Hurdaya dönen araç 38 takla attı
Taklalar atarak yuvarlanan kamyon, demir yığını haline dönüştü. Sürücü, kazadan hafif sıyrıklarla atlattı.
Olay anı ise cep telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde aracın 38 takla attığı anlar saniye saniye görüntülendi.