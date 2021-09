Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

29 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14 Eylül saat 00.01'den 28 Eylül saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantılar, ses-yayın araçları (taşıt, mobil ve benzeri araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Çukurca ilçesinde devam eden Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali için fotoğraf çekimine çıkan fotoğrafçılar, meşelik alanda rastladıkları kan izini takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu yaralı ayıya ulaşıldı. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen ayı, festival kapsamında bölgede bulunan raftingcilerin botuyla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hemen ilk müdahalesi yapılan ve 2 yavrusu olduğu öğrenilen ayı, demir kafese konularak tedavisi için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gönderildi. Burada merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan öncülüğünde yaralı boz ayı, tedaviye alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Lokman Aslan, "Hakkari'de yaralı olarak bulunan boz ayı, fotosafari yapan vatandaşlar tarafından bulunup Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Onlar da yaralı ayıyı alıp hemen merkezimize getirdiler. Yaptığımız ilk muayenede ayını8n sürünmeye bağlı olarak arka ayaklarında yaralanma oldu. Bu da bizi şunu gösteriyor ayı uzun zaman önce yaralanmış ve hayatını sürünerek devam ettirmiş. Bizde ilk muayeneden sonra gerekli bütün tetkikleri yaptık. Belinde kırıklar tespit ettik. Hayvanın ilk acil müdahalesini yaptık ve gerekli acil müdahalesini yaptık" dedi. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali için fotoğraf çekimine çıkan fotoğrafçılar tarafından yaralı olarak bulunan ve Van'a sevke dilen yaralı boz ayının 2 yavrusu olduğu görüldü. Yavru ayılarda annelerinin bulunduğu yerde beklerken fotoğraf sanatçıları tarafından görüntülendiler. Hakkari'de fotoğrafçılar buldu: Ayaklarında yaralanma belinde kırıklar tespit edildi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı bulunan ve Van'a sevk edilen yaralı boz ayı tedavi altına alınırken, iki yavru ise bölgede annelerini arıyor.



