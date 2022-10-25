Gündem Hakkaride iki bölge özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi
HAKKÂRİ

Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi

Terörle mücadele kapsamında Yüksekova'nın 2 bölgesinde özel güvenlik bölgeleri oluşturuldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar." denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Hakkaride iki bölge özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi
Arşiv

Yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadele sürüyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri teröre ve terörise adeta nefes aldırmıyor. Son olarak Hakkari Valiliği tarafından dün bir açıklama yapıldı.

15 gün sürecek

Açıklamada, kentin Yüksekova ilçesinde iki bölgenin, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Öte yandan terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği öne sürüldü.

"Vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar"

Bu eylemler neticesinde vatandaşların seyahat etme hakkını da kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

AA'nın aktarımına göre; bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ilçedeki "Tatlıcak-Keçili" kırsalı ile "Keçili" kırsalı bölgelerinin 25 Ekim saat 00.00'dan 8 Kasım saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

15 günlük yasak kararı: Valilik detayları açıkladı
GÜNDEM
15 günlük yasak kararı: Valilik detayları açıkladı

Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi
OYNAT 00:32
Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörist başı Abdullah Öcalan için yürümek isteyen 45 kişilik grubu polis engelledi. Aralarından HDP'li vekillerin de olduğu grup polise direnince arbede çıktı. Arbedede bir HDP'li vekil yaralandı. Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada terör yandaşlarının polis şiddeti diye yaydığı arbedede yaralanan vekillerin kendilerini bilerek yere attıklarını belirtti.
Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

Türkiye'de geliştirildi: Diğer ülkelerden ilgi yoğun.
Zelenskiydensabırlı olun çağrısı

Zelenskiy'den
'sabırlı olun' çağrısı

​'Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz'
Meral Akşener TOGGun fabrika açılışına katılmayacağını açıkladı: Önceden planlanmış bir programım var

​Sözleşmeliye kadro kimleri kapsayacak?

​Yeni Şafak, 12 Eylül'deki işkencelerle anılan cezaevini gezdi.

​İzmir'de feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti.

​Soğuk ve yağışlı havalara kısa bir mola.

​Almanya'dan dikkat çeken Ukrayna hamlesi.

Mersin'de şafak vakti PKK/KCK operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.