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HAKKÂRİ

Hakkari'de maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti

Hakkari'deki bir maden ocağında meydana gelen göçükte işçiler Fedai Büyüköztürk ve Zekeriya Yıldız yaşamını yitirdi. Bünyamin Gökalp isimli işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Hakkaride maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Hakkari'de maden ocağında göçük

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait çinko demir maden ocağında meydana geldi.

İşçiler Fedai Büyüköztürk, Zekeriya Yıldız ve Bünyamin Gökalp, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi

Göçükten çıkarılan işçilerden Büyüköztürk ve Yıldız'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Gökalp ise yaralı olarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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