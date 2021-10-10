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HAKKÂRİ

Hakkari'de PKK'ya darbe: AT-4 tanksavar silahı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda AT-4 tanksavar silahı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Hakkaride PKKya darbe: AT-4 tanksavar silahı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari’de AT-4 tanksavar silahı ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “9 Ekim 2021 günü ilimiz merkez kırsal alanında düzenlenen operasyonda mağara içerisine gizlenmiş vaziyette 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 100 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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