Hakkari'de şehit uzman çavuş için tören düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Volkan Dermirci için Hakkari'de tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Uzman Çavuş Demirci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu.
Duadan sonra şehidin naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.
Şehit Demirci'nin cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı.
Törene katılan şehidin yakınlarını, Vali İdris Akbıyık ve komutanlar teselli etti.
Şehit Demirci'nin cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı.
Törene katılan şehidin yakınlarını, Vali İdris Akbıyık ve komutanlar teselli etti.
Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.