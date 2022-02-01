Gündem Hakkaride üs bölgelerinin yolları için 8 metrelik karda tüneller açıldı
HAKKÂRİ

Hakkari'de üs bölgelerinin yolları için 8 metrelik karda tüneller açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 5 askeri üs bölgesinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince kardan tüneller ile 4 günde ulaşıma açıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Hakkaride üs bölgelerinin yolları için 8 metrelik karda tüneller açıldı
Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kapandı.

Yüksekova’da etkili alan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Evliya Tepe, İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kapandı.

DHA

İlçeye bağlı 5 askeri üs bölge yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de hemen harekete geçerek çalışma başlattı.

DHA

Yapılan çalışmalarda ekipler, üs bölgelerindeki 20 kilometrelik alanda kar tünelleri açarak ilerleyebildi.

DHA
DHA

Ekipler, fırtına nedeniyle yer yer 8 metreyi aşan karları temizleyerek, askeri üs bölgelerinin yolunu 4 gün süren çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

Etkisi ispatlandı

Etkisi ispatlandı

​Her on kişiden dokuzu yaptırıyor.
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."
Bakan Varanktan muhaliflere 100 bin TLlik otel odası göndermesi: CHP vergilerinizden 149 milyon lira alacak

Ustası uyardı

Ustası uyardı

​Soğuk havalar LPG'li araçlar için daha büyük tehdit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.