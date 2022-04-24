Hakkari'de yayla yolunda sekiz metrelik karla mücadele çalışması yürütülüyor

Kış boyunca kırsal kesimlerde ulaşım açısından mağduriyet yaşanmaması için özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, havaların ısındığı bu günlerde de yüksek rakımlardaki üs bölgesi ve yayla yollarının açılması için çaba gösteriyor.
Ekiplerin bu kapsamda Büyükçiftlik beldesinde kar kalınlığının yer yer sekiz metreyi bulduğu Mergezer Yaylası yolunun açılması için yürüttüğü çalışma, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karın sertleşmesinden dolayı ekiplerin ekskavatör yardımıyla ilerlemesi dikkati çekti.
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Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Mart ayında Bitlis merkeze toplam yağan kar miktarı yaklaşık 4,5 metre olurken, ekipler kış boyunca yürüttükleri karla mücadelenin sonuna yaklaşmanın sevinicini yaşıyor.
Kent genelinde bulunan 350 köy ve 293 mezranın yolunu defalarca açan ekipler, bugün itibari ile kapalı olan 2 köy yolunu açmak için mücadelelerine devam ediyorlar.
Kış boyunca birçok zorlukla karşılaşan ekipler, çoğu zaman 724 esasına göre çalışırken, bazı zamanlarda ise çığ tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Merkeze bağlı Yücebaş köyünde yaklaşık 6 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışması yürüten il özel idaresi ekipleri, bugüne kadar 50 iş makinesinde 700 bin litre yakıt harcadı.
Yücebaş köyündeki karla mücadele çalışmalarına katılan İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, “Yaklaşık 22-23 gündür ilimizde yağan yoğun kar nedeniyle mart ayında hiç beklemediğimiz kadar kar yağışı oldu. Bugün ülkemizin birçok yerinde ilkbahar yaşanırken biz hala karla mücadeleye devam ediyoruz. Bitlis merkeze bağlı Yücebaş köyünde karla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mevkide yaklaşık 5,5 ile 6 metre arasında kar kalınlığı bulunmaktadır. Bugüne kadar 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelimizle 26 bin 181 kilometrede yol açmış bulunmaktayız. Bu da tabii ki bize çok büyük külfete mal olmaktadır. Bugüne kadar aralık ayı ile içinde bulunduğumuz mart ayına kadar ortalama 700 bin litre yakın kullanmış bulunmaktayız. Gecesini gündüzüne katan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele verdiler. İlimiz mart ayında çok büyük bir afet yaşadı. Bu sene son 30 yılın en şiddetli kışını yaşadık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün itibari ile kent genelindeki kapalı köy yolumuz 2’dir. Bu köylerimizi de en kısa sürede vatandaşımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi
Bitlis'te beyaz esaret sürüyor: Altı metreyi bulan karda yol açmaya çalışıyorlar
Türkiye'de birçok ilde ilkbahar yaşanırken, Bitlis'te kalınlığı yer yer 5,5 ile 6 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde bulunan 350 köy ve 293 mezranın yolunu defalarca açan ekipler, bugün itibari ile kapalı olan 2 köy yolunu açmak için mücadelelerine devam ediyor.
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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Kenti esir alan sis nedeniyle hem kara trafiği hem de boğaz trafiği etkilendi.
Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alınırken, vapur seferleri de iptal edildi.
Görüş mesafesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 100 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, iskelelere gelen birçok kişi geri döndü.
Vapur kullanmak için gelen Tamer Özdemir, \"Sis nedeniyle çalışmıyormuş motorlar. Mecbur karşıya geçmem gerekiyor, bekleyeceğiz artık seferlerin başlamasını. İnşallah açılır en kısa zamanda \"diye konuştu.
Ahmet Keskin isimli yolcu ise, \"Vapurlar iptal, sis yüzünden. Karşısı hiç gözükmüyor \"dedi. Kent genelinde sisin ilerleyen saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.
Ahmet Keskin isimli yolcu ise, \"Vapurlar iptal, sis yüzünden. Karşısı hiç gözükmüyor \"dedi. Kent genelinde sisin ilerleyen saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.
Ahmet Keskin isimli yolcu ise, \"Vapurlar iptal, sis yüzünden. Karşısı hiç gözükmüyor \"dedi. Kent genelinde sisin ilerleyen saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.
İstanbul'da sis esareti: Boğaz trafiğe kapatılırken vapur seferleri de iptal edildi
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri askıya alınırken, vapur seferleri de iptal edildi.