Hakkari'de yol yapımında çalışan işçilere teröristler saldırdı: 3 işçi şehit oldu Hakkari'den acı haber geldi: Hain saldırıda 3 işçi şehit oldu Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan iki işçi de kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hakkari Valiliği, saldırı ile ilgili şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi 05 Kasım 2020, 07:23 Son Güncelleme: 05 Kasım 2020, 07:29 DHA