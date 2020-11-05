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HAKKÂRİ

Hakkari'de yol yapımında çalışan işçilere teröristler saldırdı: 3 işçi şehit oldu

Hakkari'den acı haber geldi: Hain saldırıda 3 işçi şehit oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan iki işçi de kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hakkari Valiliği, saldırı ile ilgili şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda üç işçi şehit oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

3 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı. Bölgede operasyon başlatılırken, yaralanan 2 işçi de kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

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