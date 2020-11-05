Hakkari'den acı haber geldi: Hain saldırıda 3 işçi şehit oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda üç işçi şehit oldu
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
3 İŞÇİ ŞEHİT OLDU
Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı. Bölgede operasyon başlatılırken, yaralanan 2 işçi de kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.