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Gündem Hakkaride zehir tacirlerine darbe 159 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi
HAKKÂRİ

Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 159 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 159 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Orman Caddesi'nde 30 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, preslenmiş 310 kalıp halinde 157 kilo 700 gram eroin ele geçirdi.

Ayrıca, Depin Polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada da bagaj kısmındaki lastiğin içinde 1 kilo 866 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

2 olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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