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ANKARA

Hakkari'den acı haber: Trafik kazasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan Piyade Er Yusuf Güler'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakkariden acı haber: Trafik kazasında yaralanan asker şehit oldu
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MSB, yaptığı açıklamada "05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Er Yusuf GÜRLER ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ATEŞİ ŞANLIURFA'YA DÜŞTÜ

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Hemşehrimiz Piyade Er Yusuf Gürler görevini ifa ederken geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.” denildi.

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