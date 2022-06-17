Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzeneği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de yapılan operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait iki şarjör ve 153 mühimmat, 12,7 ve 14,5 milimetrelik 689 uçaksavar mühimmatı, 25 milimetrelik altı tahrip ve yangın mühimmatı, 157 biksi makineli tüfeği mühimmatı, 120 milimetrelik havan mühimmatı, VS-50 antipersonel mayını, 60 milimetrelik havan mühimmatı, havan mühimmatına ait 81 milimetrelik kuyruk, el telsizine monte edilmiş uzaktan kumanda düzeneği, uzaktan kumanda düzeneği, sekizli pil bloğu, 250 metre kablo ve malzeme bulundu.