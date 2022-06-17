Gündem Hakkarinin Şemdinli ilçesinde PKKya yönelik operasyonda patlayıcı düzeneği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
HAKKÂRİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzeneği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren/Abluka-2 Jandarma Er Muhterem Şengül (Tütünlü-1) Operasyonu" devam ediyor. Bu kapsamda, dün ilçenin Tütünlü köyü kırsalında düzenlenen operasyonda tespit edilen ve içinde 50 kilogram amonyum nitrat bulunan tüpten hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği ekiplerce imha edildi.

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Haber Merkezi AA
Hakkarinin Şemdinli ilçesinde PKKya yönelik operasyonda patlayıcı düzeneği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Operasyonda ele geçirilen malzemeler.

Hakkari'de yapılan operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait iki şarjör ve 153 mühimmat, 12,7 ve 14,5 milimetrelik 689 uçaksavar mühimmatı, 25 milimetrelik altı tahrip ve yangın mühimmatı, 157 biksi makineli tüfeği mühimmatı, 120 milimetrelik havan mühimmatı, VS-50 antipersonel mayını, 60 milimetrelik havan mühimmatı, havan mühimmatına ait 81 milimetrelik kuyruk, el telsizine monte edilmiş uzaktan kumanda düzeneği, uzaktan kumanda düzeneği, sekizli pil bloğu, 250 metre kablo ve malzeme bulundu.

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