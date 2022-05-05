Gündem Hakkarinin Yüksekova ilçesinin İran sınırında altı çuval içerisinde 94 kilogram eroin bulundu
HAKKÂRİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında altı çuval içerisinde 94 kilogram eroin bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleriyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Hakkarinin Yüksekova ilçesinin İran sınırında altı çuval içerisinde 94 kilogram eroin bulundu
Hakkari'de 94 kilogram eroin ele geçirildi.

Bu kapsamda dün ilçenin Esendere Beldesi Türkiye-İran sınır hattında operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, altı çuval içerisinde 94 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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