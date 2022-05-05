Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında altı çuval içerisinde 94 kilogram eroin bulundu

Bu kapsamda dün ilçenin Esendere Beldesi Türkiye-İran sınır hattında operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, altı çuval içerisinde 94 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Bu kapsamda dün ilçenin Esendere Beldesi Türkiye-İran sınır hattında operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, altı çuval içerisinde 94 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
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