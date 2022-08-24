Hakkari’ye 5,5 milyonluk TL’lik hayvan barınağı

İlçede en çok yetiştirilen ürünlerden susamın daha fazla üretilmesini amaçladıklarını belirten Kurt, \"Bu ürüne Kaymakamlık olarak alım garantisi veriyoruz. 2018'de yaklaşık 2,5 tonlarla başladığımız susam üretiminde şimdi 10 tonlara yaklaştık. Artık vatandaşlarımızın gündeminde terör yok, tarım var, hayvancılık var. Çiftçilerimiz artık daha huzurlu, daha mutlu bir şekilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapabiliyorlar.\" dedi.