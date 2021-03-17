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AĞRI

Hakkınız ödenmez: Ambulans çamura saplanınca hastayı 4 kilometre sedyeyle taşıdılar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Atabakan köyünde rahatsızlanan Mustafa Kılıç'a (80) müdahale için yola çıkan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, çamura saplandı. Sağlık görevlileri, yürüyerek ulaştıkları köydeki Kılıç'ı sedyeyle 4 kilometre taşıyıp, ambulansa ulaştırdı.

Haber Merkezi DHA
Ambulans çamura saplanınca hastayı 4 kilometre sedyeyle taşıdılar
Ambulans çamura saplanınca hastayı 4 kilometre sedyeyle taşıdılar

Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Atabakan köyünde, daha önce beyin tümöründen ameliyat olan Mustafa Kılıç rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, köye 4 kilometre mesafede kar sularının erimesi sonucu oluşan çamura saplandı. Ambulansla yola devam edemeyen sağlık ekibi, sedyeyle yürüyerek köye ulaştı. Evde ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı hastaneye götürme kararı alan sağlık görevlilerine köylüler de yardımcı oldu.

Sağlıkçıların karla kaplı Toros Dağı eteklerindeki zorlu 'aşı' mesaisi
OYNAT 00:59
Sağlıkçıların karla kaplı Toros Dağı eteklerindeki zorlu 'aşı' mesaisi
Konya'da, Orta Toros Dağları'nda bulunan Taşkent ilçesinde sağlık çalışanları, buz ve karla kaplı engebeli yollarda güçlükle yürüyerek 85 yaş ve üzerindeki kişilerin evlerine ulaşıp, koronavirüs aşısı yapıyor. Evinde aşı olan ve yalnız yaşayan Hüseyin Demir (89), ''Aşımı yaptılar çok memnunum Allah razı olsun'' dedi.


  • Sağlık ekibi ve köylüler, sedyeye yatırdıkları Kılıç'ı 4 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Çamurdan çıkarılan ambulansla Mustafa Kılıç, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karla kaplı Toros Dağı eteklerindeki zorlu 'aşı' mesaisi: Devletimiz var olsun
FOTOĞRAF 6
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Konya'nın güneyinde ve 135 kilometre uzaklıktaki Taşkent ilçesi Orta Toros Dağları'nda Taşeli platosunda yer alıyor. Yaklaşık 6 bin nüfusa sahip olan Taşkent, dağlık bir araziye sahip olduğu için tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu bölgede ise rakım yüksek olduğu için ise kış soğuk ve karlı geçiyor.
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Bölgedeki sağlık çalışanları da, Orta Torosların zorlu arazilerinde yaşayan 85 yaş üzeri vatandaşların aşılarını yapmak için tek tek evlerine ulaşıyor. Taşkent Devlet Hastanesi Aile Hekimi Mahmut Ovacık ve ekibi, bölgedeki vatandaşlara koronavirüs aşılarını yapmak için karlı yolları aşıp, engebeli mahalle aralarından yürüyerek evlere gidebiliyor. 1800 rakımlı Ilıcapınar Mahallesi’nde yalnız yaşayan Hüseyin Demir’in, koronavirüs aşısını yapmak için yola çıkan ekip, eve ulaşmak için onlarca metre yokuşu tırmanmak zorunda kaldı. Karların arasında eve ulaşmaya çalışan ekipler, buzlanma nedeniyle zaman zaman ayakta durmakta da zorlanıyor.
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Eşini 18 yıl önce kaybeden Hüseyin Demir, soğuk ve zor şartlarda evine ulaşıp, kendisine aşı yapan Aile Hekimi Dr. Mahmut Ovacık ve ekibine teşekkür etti. Demir, Devletim beni aşı yapacak, ben niye olmayacağım. Aşımı yaptılar çok memnunum Allah razı olsun. Devletimiz var olsun dedi.
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Karla kaplı Toros Dağı eteklerindeki zorlu 'aşı' mesaisi: Devletimiz var olsun
Konya'da, Orta Toros Dağları'nda bulunan Taşkent ilçesinde sağlık çalışanları, buz ve karla kaplı engebeli yollarda güçlükle yürüyerek 85 yaş ve üzerindeki kişilerin evlerine ulaşıp, koronavirüs aşısı yapıyor. Evinde aşı olan ve yalnız yaşayan Hüseyin Demir (89), ''Aşımı yaptılar çok memnunum Allah razı olsun'' dedi.


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