Hakurk'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi: Aralarında 'saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu' da var

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bazı teröristlerin Hakurk'taki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZyMTZvn9oT
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZyMTZvn9oT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2020