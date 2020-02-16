Hakurk'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri Hakurk'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi: Aralarında 'saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu' da var Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün 'saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu'nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi 16 Şubat 2020, 11:35 Son Güncelleme: 16 Şubat 2020, 12:09 AA