Gündem Hakurkta 8 terörist etkisiz hale getirildi Aralarında saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu da var
ANKARA

Hakurk'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

Hakurk'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi: Aralarında 'saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu' da var

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün 'saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu'nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bazı teröristlerin Hakurk'taki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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