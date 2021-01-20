​Hala görevde olan 218 FETÖ'cüye soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün “mahrem imamları” olarak nitelendirilen yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 218’i muvazzaf 238 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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60 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekiplerince İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 173 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama kararı verilen 7 şüpheli hakkında operasyon tarihinden önce farklı birimlerce işlem yapıldığı, 1 şüphelinin de vefat ettiği belirlendi. Operasyonda 57 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

133’Ü KARACI, 40’I HAVACI

Şüphelilerin 133’ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 40’ının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 65’inin Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup olduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında 6 albay, 3 yarbay, 9 binbaşı, 11 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 11 teğmen, 167 astsubay, 13 uzman çavuş rütbesinde asker olduğu belirtildi.

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ORTAK VERİ PAYLAŞIMI YAPILDI

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, FETÖ’nün TSK içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla “ortak veri paylaşımına” dayalı çalışma yapıldığına dikkat çekildi. Çalışmayla haklarında terör örgütü iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı, itirafçı ifadesi gibi delillerin temin edildiği, veriler bir araya getirilerek terör örgütü mensubiyeti nedeniyle işlem kaydı bulunmayan şüpheliler için eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı alındığı ifade edildi.

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3 BİN 217 DELİL DOSYASI

Bu yöntem yoluyla 13 Ekim ve 8 Aralık 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilen 2 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 400’ü muvazzaf 414 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Adli soruşturma için yeterli olmamasına rağmen idari işlemlerde değerlendirilecek verilerin kuvvet komutanlıklarına gönderildiği aktarılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca delillerin birleştirilmesi suretiyle gönderilen evraklarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderilen 3 bin 217 delil dosyasının incelenmesi sonucunda güncel sayı olarak 464 terör örgütü iltisaklı personelin ihracının sağlandığı bildirildi. Diğer dosyaların incelenmesine devam edildiği de kaydedildi.

Şükür’ün babasına FETÖ’den 3 yıl

Selmet Şükür

Sakarya’da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür, “Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açılmışsa da eylemlerinin “örgüte yardım” kapsamında olduğuna hükmederek, Selmet Şükür’ü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.