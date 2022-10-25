Haliç metrosunda kablolar yandı: Seferler durdu

Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki afiş savaşlarına tepki: İmamoğlu siyaseten şov yapıyor

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan bir gün önce Sivas'a giderek kentteki bilboardl'ara fotoğraflarını koydurmasına tepki gösterdi.



Yarkadaş, 'Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten şov yapması, Divriği'deki otobüs terminalinin afişlerini Sivas'ın her yerine astırması doğru bir iş değil. Partinizin genel başkanının yapacağı etkinliğin önüne geçmiş olursunuz. Bunlar temel kurallardır siyasette.' diye konuştu.