Haliç metrosunda kablolar yandı: Yenikapı'da seferler durdu

İstanbul'da metro hattının kablolarındaki yanma seferlerde aksamaya neden oldu

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Haliç istasyonu yakınında ray kablolarında yanma nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Haliç istasyonu yakınında rayların altındaki kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile Haliç Metro Köprüsü'ndeki dumanlara müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin buradaki çalışması sürürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri de olay yerinde inceleme yapıyor. Bu arada Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır' ifadelerine yer verildi.