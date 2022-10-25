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İSTANBUL

Haliç metrosunda kablolar yandı: Yenikapı'da seferler durdu

İstanbul Beyoğlu'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Yenikap'da metro seferleri iptal edilirken, ulaşım Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya devam edildi.

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Haber Merkezi DHA
Haliç metrosunda kablolar yandı: Yenikapıda seferler durdu
​ Haliç metrosunda kablolar alev alev yandı.

Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı.

İstanbul'da metro hattının kablolarındaki yanma seferlerde aksamaya neden oldu
OYNAT 00:24
İstanbul'da metro hattının kablolarındaki yanma seferlerde aksamaya neden oldu
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Haliç istasyonu yakınında ray kablolarında yanma nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Haliç istasyonu yakınında rayların altındaki kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile Haliç Metro Köprüsü'ndeki dumanlara müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin buradaki çalışması sürürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri de olay yerinde inceleme yapıyor. Bu arada Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır' ifadelerine yer verildi.


SEFERLER AKSADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Yenikapı'da metro seferleri iptal edildi
OYNAT 00:24
Yenikapı'da metro seferleri iptal edildi
Dört hattın birleşme noktası Yenikapı İstasyonu'nda, metro seferleri iptal edildi. “İstasyonu boşaltalım” uyarısı yapıldı.


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