Haliliye'den Adıyaman'a temizlik desteği

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin Şanlıurfa’daki en ağır hasarını alan Haliliye ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarıyor. İlçedeki güvenli alanlarda konaklayan vatandaşların iaşe ihtiyaçları karşılanırken, battaniye gibi temel insani yardım malzemeleri de Haliliye Belediyesi tarafından karşılanıyor.