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İSTANBUL

Halk otobüsü durağa daldı: Üçü ağır beş kişi yaralı

Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA İHA
Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı
Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı

İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İDO iskele durağına daldı. O saatte durakta olan vatandaşlardan bazılarını ezen otobüs, hurdaya çevirdiği durağın yanındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza da üçü ağır olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

DHA
Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı

DURAĞA ÇARPAN OTOBÜS ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

  • Kaza, saat 06.00 sıralarında Kartal ilçesi, Kordonboyu mevkiinde bulunan Kartal sahil yolu üzerindeki İDO otobüs durağında meydana geldi. Maltepe istikametine seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı durağa daldı. O sırada durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan üç tanesini altına alan otobüs, ağaca çarparak durabildi.

TELEFONLA KONUŞTUĞU İDDİA EDİLDİ

Kayganlaşan yolun kazaya davetiye çıkarttığı düşünülürken otobüs altında kalan vatandaşları çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri çıkarttı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan üç yaralıyla birlikte toplam beş kazazedeye ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldıktan sonra çevre hastanelere götürüldü. Kaza sonrası güvenlik çemberine alınan otobüs içerisinde ve dışarısında itfaiye ekipleri gerekli çalışmalarını yaptıktan sonra olay yerinden ayrılırken polis ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. İddiaya göre kaza şoförün telefonla konuşmasından kaynaklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı

İHA
Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı

İHA
Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı
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