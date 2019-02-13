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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da halk otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı

Halk otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da çarpışan halk otobüsü ile minibüs
Diyarbakır'da çarpışan halk otobüsü ile minibüs

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 583. sokakta meydana gelen kazada 21 S 0949 plakalı servis minibüsü personelleri iş yerine götürürken, 21 BS 832 plakalı halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

13 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu halk otobüsü bir okulun duvarına çarparak durabilirken, okulda öğrencilerinin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Büyük bir gürültüyle uyanan çevredeki vatandaşlar kazayı görünce durumu 112 sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada 2'si ağır 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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