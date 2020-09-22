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Gündem Bursada halk otobüsü şoförü, maske takmayan yolcuyu bıçakladı
BURSA

Halk otobüsü şoförü, maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı

Bursa'da halk otobüsü şoförü, maske takmayan yolcuyu bıçakladı

Bursa'da yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Halk otobüsü şoförü İzzet Ç. (42), araca maskesiz binen yolcu Savaş B. ile tartıştı. Tartıştığı esnada otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı. Yaralanan Savaş B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, İzzet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi.

Otobüs şoförü İzzet Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı. Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B., maske takmayı reddetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinir krizi geçiren anne sakinleştirildi

İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzzet Ç. yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş B., otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı. Savaş B.’nin yaralandığını görerek, sinir krizi geçiren annesi yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İstanbul'da otobüs şoförü maske takmayınca yolcuların tepkisiyle karşılaştı
OYNAT 00:22
İstanbul'da otobüs şoförü maske takmayınca yolcuların tepkisiyle karşılaştı
Sarıyer yönünden Beşiktaş istikametine seyir halinde olan otobüsü sürücüsü, maske takmayınca paniğe neden oldu. Şoför kendisini uyaran kadın yolcuyu otobüsten zorla indirmek istedi. Otobüs şoförü kendisini uyaran kadın yolcuyu 'İn aşağıya götürmüyorum seni' diyerek otobüsten zorla indirmek istedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis tarafından gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş B., sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde bekleyen İzzet Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Masken yoksa binemezsin: Belediyeler duraklarda maske dağıttı
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Masken yoksa binemezsin: Belediyeler duraklarda maske dağıttı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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