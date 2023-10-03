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Halk TV canlı yayında PKK güzellemesi yapan Ayşenur Arslan'ın programını yayından kaldırdı

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. CHP'nin fonladığı Halk TV'de ise yeni bir skandal yaşandı. Sunucu Ayşenur Arslan, saldırıyla ilgili adeta teröristleri aklayan açıklamalarda bulundu. Arslan, "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı. RTÜK skandalla ilgili inceleme başlattı. Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Medya Mahallesi programının bitirildiğini duyurdu. Ayşenur Arslan'ın kovulduğu da iddia edildi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı.

Seren Som
10:40 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ayşenur Arslan

Ayşenur Arslan

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda, iki emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İki teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi.



Halk TV ekranlarında skandal sözler

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan,
"Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölmek... Hiçbir şey yapamadan ölünmez"
diye konuştu.

'Ben geliyorum heeey bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...'

Teröristler Ankara'ya gelmeden önce aracını gasbederek veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı da şehit etmişti.

Bu konuyla ilgili de Arslan'dan ilginç bir çıkış geldi. Arslan
"Ama esas Ankara'da bir arabanın kilidini açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı yükleyip gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek "Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..."
diye konuştu.

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Ayşenur Arslan'ın skandal sözleri sosyal medyada infial etkisi yarattı.

Hakkında inceleme başlatıldı

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Program sonlandırıldı

Tepkiler sonrası Halk TV kanalının Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mahiroğlu, "Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Arslan hakkında harekete geçti. Soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı

Ankara'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısına ilişkin Halk TV'de skandal ifadeler kullanıldı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bombalı saldırıda başarıya ulaşamadan öldürülen teröristler için "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bana sorarsanız aykırı. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diye konuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir'' ifadelerini de kullandı.




#Ayşenur Arslan
#Halk TV
#Ankara
#Terör
#PKK
#Saldırı
#Soruşturma
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