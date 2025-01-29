Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Toktaş'a tutuklama kararı

Bilirkişiyi ifşa eden gazeteciler Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suat Toktaş tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Tutuklanmaları talep edildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Savcılık, şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarını talep etti.
Şüphelilerin hakimlik işlemlerine başlanması bekleniyor.
Suat Toktaş tutuklandı
Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suat Toktaş tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.