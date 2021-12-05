Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
CHP yandaşı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan gafa doymuyor. Arslan, İYİ Parti'nin 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı'da düzenlenen mitinge katıldığını söyledi. Millet İttifakı'nı övmek için sürekli yalan yanlış iddialar ortaya atan Arslan, İYİ Parti'nin 2016'daki darbe girişiminden bir yıl sonra kurulduğunu dahi bilmeyince yine rezil oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de miting düzenledi. CHP yandaşı birkaç gazeteci de miting alanına gitti. Halk TV'nin gediklileri İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan da alandaydı. Burada canlı yayın yapan Ayşenur Arslan, İYİ Parti'nin 15 Temmuz sonrası Yenikapı'da düzenlenen mitinge gittiğini söyledi.
Ancak Arslan, İYİ Parti'nin 25 Ekim 2017'de kurulduğunu unuttu. Olmayan partinin mitinge katıldığını ileri süren Arslan, Millet İttifakı'nı cilalamak için bir yalan daha ortaya attı ancak bu kez kendi mahallesinin bile diline düştü. Ayşenur Arslan'ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.