Gündem Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
POLİTİKA

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu

CHP yandaşı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan gafa doymuyor. Arslan, İYİ Parti'nin 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı'da düzenlenen mitinge katıldığını söyledi. Millet İttifakı'nı övmek için sürekli yalan yanlış iddialar ortaya atan Arslan, İYİ Parti'nin 2016'daki darbe girişiminden bir yıl sonra kurulduğunu dahi bilmeyince yine rezil oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
Ayşenur Arslan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de miting düzenledi. CHP yandaşı birkaç gazeteci de miting alanına gitti. Halk TV'nin gediklileri İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan da alandaydı. Burada canlı yayın yapan Ayşenur Arslan, İYİ Parti'nin 15 Temmuz sonrası Yenikapı'da düzenlenen mitinge gittiğini söyledi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Milli Deniz Topu’nu alaya aldı: Tenis topu değil değil mi?
OYNAT 01:22
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Milli Deniz Topu’nu alaya aldı: Tenis topu değil değil mi?
Yerli ve milli imkanlarla 12 ay gibi bir sürede üretilen milli deniz topunun test atışı başarıyla tamamlandı. Bu gelişme, Halk TV ekranlarında alaya alındı. Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, canlı yayın esnasında kendisine verilen bilgi sonrası “İlk milli deniz topu üretilmiş. Tenis topu değil değil mi? Eee denizlerden bize deniz topu atılacak iç düşmanlara” ifadelerini kullanarak dalga geçti.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Ancak Arslan, İYİ Parti'nin 25 Ekim 2017'de kurulduğunu unuttu. Olmayan partinin mitinge katıldığını ileri süren Arslan, Millet İttifakı'nı cilalamak için bir yalan daha ortaya attı ancak bu kez kendi mahallesinin bile diline düştü. Ayşenur Arslan'ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan milli deniz topuyla dalga geçti: Tenis topu değil di mi?
GÜNDEM
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan milli deniz topuyla dalga geçti: Tenis topu değil di mi?

Ayşenur Arslan yine alay konusu oldu: Bakan Özer TBMM'de yemin etmedi
OYNAT 00:59
Ayşenur Arslan yine alay konusu oldu: Bakan Özer TBMM'de yemin etmedi
Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan, kimi zaman saldırgan ve iftira niteliğindeki söylemleri nedeniyle RTÜK'ten ceza alırken, kimi zaman da yaptığı gaflarla gündeme geliyor. Bu kez de yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'de yemin etmediği sözlerini sarf eden Ayşenur Arslan, sosyal medyanın diline düştü.


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