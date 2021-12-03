Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan milli deniz topuyla dalga geçti: Tenis topu değil di mi?
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve test atışı başarıyla tamamlanan ilk milli deniz topunu alaya aldı. Canlı yayın esnasında, "İlk milli deniz topu üretilmiş. Tenis topu değil değil mi? Eee denizlerden bize deniz topu atılacak iç düşmanlara" sözlerini kullanarak dalga geçti.
Türkiye’nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefleyen projelerden biri de milli deniz topu. 16 kilometre etkili menzile sahip, 5 farklı atış modu bulunan ve dakikada 80 atış yapabilen topun test atışı başarıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenlenen programa video mesajla katıldı.
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bu gelişme ve başarıyla dalga geçti. Sunuculuğunu yaptığı Medya Mahallesi programının canlı yayınında deniz topunun testi hakkında kendisine bilgi verilmesi üzerine şu ifadeleri kullandı:
İlk milli deniz topu üretilmiş. Tenis topu değil di mi? Eee denizlerden bize deniz topu atılacak, iç düşmanlara. Aşk olsun size en sıcak gelişme bu ya. Yazabilirsiniz ilk milli topu diye. Kurtuluş savaşındayız ya biz iç düşmanlara atılacak.