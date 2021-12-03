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POLİTİKA

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan milli deniz topuyla dalga geçti: Tenis topu değil di mi?

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve test atışı başarıyla tamamlanan ilk milli deniz topunu alaya aldı. Canlı yayın esnasında, "İlk milli deniz topu üretilmiş. Tenis topu değil değil mi? Eee denizlerden bize deniz topu atılacak iç düşmanlara" sözlerini kullanarak dalga geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan milli deniz topuyla dalga geçti: Tenis topu değil di mi?
Ayşenur Arslan

Türkiye’nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefleyen projelerden biri de milli deniz topu. 16 kilometre etkili menzile sahip, 5 farklı atış modu bulunan ve dakikada 80 atış yapabilen topun test atışı başarıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenlenen programa video mesajla katıldı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Milli Deniz Topu’nu alaya aldı: Tenis topu değil değil mi?
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Milli Deniz Topu’nu alaya aldı: Tenis topu değil değil mi?
Yerli ve milli imkanlarla 12 ay gibi bir sürede üretilen milli deniz topunun test atışı başarıyla tamamlandı. Bu gelişme, Halk TV ekranlarında alaya alındı. Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, canlı yayın esnasında kendisine verilen bilgi sonrası “İlk milli deniz topu üretilmiş. Tenis topu değil değil mi? Eee denizlerden bize deniz topu atılacak iç düşmanlara” ifadelerini kullanarak dalga geçti.

"İÇ DÜŞMANLARA KULLANILACAK"

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bu gelişme ve başarıyla dalga geçti. Sunuculuğunu yaptığı Medya Mahallesi programının canlı yayınında deniz topunun testi hakkında kendisine bilgi verilmesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

  • İlk milli deniz topu üretilmiş. Tenis topu değil di mi? Eee denizlerden bize deniz topu atılacak, iç düşmanlara. Aşk olsun size en sıcak gelişme bu ya. Yazabilirsiniz ilk milli topu diye. Kurtuluş savaşındayız ya biz iç düşmanlara atılacak.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan SİHA ihracatlarını
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan SİHA ihracatlarını "yorumum çok cahilce olabilir" diyerek eleştirdi
Ayşenur Arslan, Halk TV'de sunduğu programda dünyanın övgüyle bahsettiği insansız hava araçlarının (İHA) yurt dışına ihraç edilmesini eleştirdi. Arslan'ın, Selçuk Bayraktar'a 'küçük damat' diyerek kendince alay ettiğini sanması dikkat çekti.

Ayşenur Arslan yine alay konusu oldu: Bakan Özer TBMM'de yemin etmedi
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Ayşenur Arslan yine alay konusu oldu: Bakan Özer TBMM'de yemin etmedi
Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan, kimi zaman saldırgan ve iftira niteliğindeki söylemleri nedeniyle RTÜK'ten ceza alırken, kimi zaman da yaptığı gaflarla gündeme geliyor. Bu kez de yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'de yemin etmediği sözlerini sarf eden Ayşenur Arslan, sosyal medyanın diline düştü.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay etti!
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay etti!
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Halk TV'de Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay ederek bir skandala daha imza attı.

İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.

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