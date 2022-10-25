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POLİTİKA

Halk TV'de dikkat çeken 'köstebek' itirafı: Kılıçdaroğlu'na istihbarat taşınıyor

Halk TV yazarı Kadri Gürsel, hükümetin projelerini önceden haber alıp rol çalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürsel, "CHP Genel Başkanı'na istihbarat, haber taşınıyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nun içeride köstebeği olduğunu itiraf etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TVde dikkat çeken köstebek itirafı: Kılıçdaroğluna istihbarat taşınıyor
Kadri Gürsel - İsmail Saymaz.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi, icra affı, tarımsal destek paketi, fatura düzenlemesi ve sosyal konut gibi AK Parti projelerinden algı operasyonuna girişmişti.

"KILIÇDAROĞLU'NA İSTİHBARAT TAŞINIYOR"

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan Halk TV yazarı Kadri Gürsel, Kılıçdaroğlu'nun köstebeği olduğunu itiraf etti.

  • Kılıçdroğlu'nun başörtüsü çıkışı ile ilgili konuşan Gürsel, "CHP Genel Başkanı'na istihbarat, haber taşınıyor." dedi.

​Halk TV'de dikkat çeken 'köstebek' itirafı: Kılıçdaroğlu'na istihbarat taşınıyor
OYNAT 00:59
​Halk TV'de dikkat çeken 'köstebek' itirafı: Kılıçdaroğlu'na istihbarat taşınıyor
Halk TV yazarı Kadri Gürsel, hükümetin projelerini önceden haber alıp rol çalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürsel, 'CHP Genel Başkanı'na istihbarat, haber taşınıyor.' diyerek Kılıçdaroğlu'nun içeride köstebeği olduğunu itiraf etti.

Gürsel açıklamasında, "Recep Tayyip Erdoğan belli ki bu hamleyi hazırlıyordu. Bu böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasa önerisine reaksiyon olarak alelacele ortaya getirilmiş bir fikir değil. CHP Genel Başkanı'na istihbarat, haber taşınıyor. Bu adıma birkaç gün kala da 'gel bu işi kanun teklifi ile kılık kıyafet özgürlüğüne güvence getirelim' diyerek söylüyor" ifadelerini kullandı.

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