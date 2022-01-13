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POLİTİKA

Halk TV'de AK Parti'ye açılan kapatma davası savunuldu: Para cezasıyla kurtuldular

Hukukçu Salim Şen, Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında, 2008 yılında AK Parti'ye açılan kapatma davasını savundu. AK Parti iktidarının 'laikliğe aykırı bir rejim' inşa etmeye çalıştığını söyleyen Şen, "Para cezasıyla kurtulmuş bir partiden bahsediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Halk TVde konuşan Salim Şen AK Partiye açılan kapatma davasını savundu: Para cezasıyla kurtuldular​
Salim Şen

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise ailesinin zoruyla kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu ifade etti.

HALK TV'DE AK PARTİ'YE AÇILAN KAPATMA DAVASI SAVUNULDU

Söz konusu gelişme üzerinden iktidarın hedef alındığı Halk TV canlı yayınında, AK Parti'ye 2008 yılında açılan kapatma davası savunuldu.

Halk TV'de AK Parti'ye açılan kapatma davası savunuldu: Para cezasıyla kurtuldular
OYNAT 00:40
Halk TV'de AK Parti'ye açılan kapatma davası savunuldu: Para cezasıyla kurtuldular
Hukukçu Salim Şen, Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında, 2008 yılında AK Parti'ye açılan kapatma davasını savundu. AK Parti iktidarının 'laikliğe aykırı bir rejim' inşa etmeye çalıştığını söyleyen Şen, 'Para cezasıyla kurtulmuş bir partiden bahsediyoruz' dedi.

"PARA CEZASIYLA KURTULDULAR"

Hukukçu Salim Şen, AK Parti iktidarının 'laikliğe aykırı bir rejim' inşa etmeye çalıştığını belirterek, "Bu siyasal iktidar, kendi tanımladığı dini anlayışı üzerinden bir toplum rejim inşa etmeye çalışıyor. Bakın, çoğumuz karşı çıkıyorduk bundan 13-14 sene kadar evvel... AK Parti'ye laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılmıştı. Bakın sadece para cezası ile kurtulmuş bir partiden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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