Halk TV'de AK Parti'ye açılan kapatma davası savunuldu: Para cezasıyla kurtuldular

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise ailesinin zoruyla kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu ifade etti.
HALK TV'DE AK PARTİ'YE AÇILAN KAPATMA DAVASI SAVUNULDU
Söz konusu gelişme üzerinden iktidarın hedef alındığı Halk TV canlı yayınında, AK Parti'ye 2008 yılında açılan kapatma davası savunuldu.
"PARA CEZASIYLA KURTULDULAR"
Hukukçu Salim Şen, AK Parti iktidarının 'laikliğe aykırı bir rejim' inşa etmeye çalıştığını belirterek, "Bu siyasal iktidar, kendi tanımladığı dini anlayışı üzerinden bir toplum rejim inşa etmeye çalışıyor. Bakın, çoğumuz karşı çıkıyorduk bundan 13-14 sene kadar evvel... AK Parti'ye laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılmıştı. Bakın sadece para cezası ile kurtulmuş bir partiden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.