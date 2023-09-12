Halk TV'nin iftirasıyla ilgili Bakanlık harekete geçti: Bu kez ucuz kurtulamayacaklar

"Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz."