Halk TV'nin iftirasıyla ilgili Bakanlık harekete geçti: Bu kez ucuz kurtulamayacaklar

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CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan bir programda devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
Bakanlık suç duyurusunda bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara dair açıklama yapıldı.
"Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz"
Hassas hizmet gruplarına yönelik iddia ve haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz."