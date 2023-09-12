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Halk TV'nin iftirasıyla ilgili Bakanlık harekete geçti: Bu kez ucuz kurtulamayacaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CHP yandaşı televizyon kanalı Halk TV'de devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili ortaya atılan iddiaları yalanlayarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Lokman Özdemir
11:51 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan bir programda devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Bakanlık suç duyurusunda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada,
"Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz."
denildi.

"Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz"

Hassas hizmet gruplarına yönelik iddia ve haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz."

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Halk tv
#çocuk
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